Dnevni horoskop, Vaga, 27. 11. 2025.

Ljubav Vaše srce radi prekovremeno, a uz srce tu je i pretjerani ponos. Ako to stvarno poželite, slobodno možete krenuti ispravljati svoje ponašanje.

Posao Ako ste specijalni stručnjak i imate profitabilno zanimanje, za vas nema zime. Ako je vaša karijera tek na početku, učite i usavršavajte se.

Zdravlje Agresivni ste, i lako planete. Ako vam ne ide sve po planu, ljutite se na sebe. Bijes vas uništava. Čuvajte se pogrešne upotrebe volje i snage.

