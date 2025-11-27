FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 27. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše srce radi prekovremeno, a uz srce tu je i pretjerani ponos. Ako to stvarno poželite, slobodno možete krenuti ispravljati svoje ponašanje.   

Posao Ako ste specijalni stručnjak i imate profitabilno zanimanje, za vas nema zime. Ako je vaša karijera tek na početku, učite i usavršavajte se.   

Zdravlje Agresivni ste, i lako planete. Ako vam ne ide sve po planu, ljutite se na sebe. Bijes vas uništava. Čuvajte se pogrešne upotrebe volje i snage.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 27. 11. 2025.