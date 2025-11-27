Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 27. 11. 2025.
Ljubav Ostali ste optimistični unatoč porazima na bojnom polju ljubavi, i to je dokaz vaše snage. Ono što vas nije uništilo, to vas je dodatno ojačalo.
Posao Obilje vas čini lijenim i pasivnim. Postajete odlučni i hrabri tek kada dođete u neku tešku situaciju. Sada vas očekuju samo jako važne stvari.
Zdravlje Jači ste nego što ste mislili da jeste. Rješavate nagomilane probleme, i vaše samopouzdanje stalno raste. Vaš život više nije u zastoju.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
EVO ŠTO SE DOGODILO /
Magičnu večer na kultnom Anfieldu Perišić počeo golom pa kasnije sam tražio zamjenu zbog ozljede
'Američki' nogomet /
Luis Enrique uvodi novitet u nogomet: Na poseban način vodio utakmicu Lige Prvaka
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 27. 11. 2025.