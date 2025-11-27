Dnevni horoskop, Djevica, 27. 11. 2025.

Ljubav Ostali ste optimistični unatoč porazima na bojnom polju ljubavi, i to je dokaz vaše snage. Ono što vas nije uništilo, to vas je dodatno ojačalo.

Posao Obilje vas čini lijenim i pasivnim. Postajete odlučni i hrabri tek kada dođete u neku tešku situaciju. Sada vas očekuju samo jako važne stvari.

Zdravlje Jači ste nego što ste mislili da jeste. Rješavate nagomilane probleme, i vaše samopouzdanje stalno raste. Vaš život više nije u zastoju.

