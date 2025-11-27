Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 27. 11. 2025.
Ljubav Zauzdali ste strastvene impulse u kritičnom trenutku razvoja novog ljubavnog odnosa. Racionalizirate ljubav. Vaša spontanost je u blokadi.
Posao Uredno izvršavate vaše radne obveze, i „poslovnu politiku“ prepuštate drugima. Skromnost je vrlina, sve dok ne postanete preskromni.
Zdravlje Zatvarate se u sebe, i to u trenutku kada vam je dobro krenulo u životu. U strahu ste od prebrzog razvoja događaja na ljubavnom planu postojanja.
