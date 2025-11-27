Dnevni horoskop, Rak, 27. 11. 2025.

Ljubav Zauzdali ste strastvene impulse u kritičnom trenutku razvoja novog ljubavnog odnosa. Racionalizirate ljubav. Vaša spontanost je u blokadi.

Posao Uredno izvršavate vaše radne obveze, i „poslovnu politiku“ prepuštate drugima. Skromnost je vrlina, sve dok ne postanete preskromni.

Zdravlje Zatvarate se u sebe, i to u trenutku kada vam je dobro krenulo u životu. U strahu ste od prebrzog razvoja događaja na ljubavnom planu postojanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn