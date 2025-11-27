Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 11. 2025.
Ljubav Vaše zavodničke kvalitete nisu vidljive na prvi pogled. Osvajate polako i nenametljivo, cjelovito i sveobuhvatno. Jasno vam je što je ljubav.
Posao Opčinjeni ste željom da učinite nešto veliko, nešto što bi vas dugoročno financijski stabiliziralo i osiguralo. Što čekate? Pokrenite se!
Zdravlje U sretnom ste razdoblju, ali to ne znači da ste imuni na razne nezgode. Budite pažljiviji pri hodanju, da ne bi bilo opasnih posrtanja.
