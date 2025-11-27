FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše zavodničke kvalitete nisu vidljive na prvi pogled. Osvajate polako i nenametljivo, cjelovito i sveobuhvatno. Jasno vam je što je ljubav.   

Posao Opčinjeni ste željom da učinite nešto veliko, nešto što bi vas dugoročno financijski stabiliziralo i osiguralo. Što čekate? Pokrenite se! 

Zdravlje U sretnom ste razdoblju, ali to ne znači da ste imuni na razne nezgode. Budite pažljiviji pri hodanju, da ne bi bilo opasnih posrtanja.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 11. 2025.