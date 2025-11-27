Dnevni horoskop, Lav, 27. 11. 2025.

Ljubav Razočarali ste se u ljubav. Nemate više u nikoga povjerenja. Situacija je brzo prolazna, i vaše senzibilno srce uskoro će širom otvoriti svoja vrata.

Posao Već ste se navikli na teške poslovne probleme, i ništa vas više ne iznenađuje. Letargija i pasivnost vaši su najveći (unutarnji) neprijatelji.

Zdravlje Živite u magli, i teško vam je sagledati gdje stvari počinju a gdje završavaju. Vaš idealizam se pretvorio u posvemašnji bijeg od stvarnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn