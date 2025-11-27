Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 27. 11. 2025.
Ljubav Razočarali ste se u ljubav. Nemate više u nikoga povjerenja. Situacija je brzo prolazna, i vaše senzibilno srce uskoro će širom otvoriti svoja vrata.
Posao Već ste se navikli na teške poslovne probleme, i ništa vas više ne iznenađuje. Letargija i pasivnost vaši su najveći (unutarnji) neprijatelji.
Zdravlje Živite u magli, i teško vam je sagledati gdje stvari počinju a gdje završavaju. Vaš idealizam se pretvorio u posvemašnji bijeg od stvarnosti.
