Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 27. 11. 2025.
Ljubav Razočarali ste se u ljubav. Nemate više u nikoga povjerenja. Situacija je brzo prolazna, i vaše senzibilno srce uskoro će širom otvoriti svoja vrata.  

Posao Već ste se navikli na teške poslovne probleme, i ništa vas više ne iznenađuje. Letargija i pasivnost vaši su najveći (unutarnji) neprijatelji.  

Zdravlje Živite u magli, i teško vam je sagledati gdje stvari počinju a gdje završavaju. Vaš idealizam se pretvorio u posvemašnji bijeg od stvarnosti.  

Dnevni Horoskop Lav

