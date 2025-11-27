Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 11. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste se u sebe, a to vam se dugo nije dogodilo. Iz vašeg sebeljublja nastaju i dobre stvari. Tko ne voli sebe, ne može nikoga voljeti.

Posao Postali ste pravi poslovni čarobnjak. Sve što zamislite, to i ostvarite. Nitko vas ne može kopirati, jer ste neponovljivo originalni i unikatni.

Zdravlje Mislite da ste neranjivi, no svi mi imamo svoj limit. Bez obzira na vaše mišljenje, organizam će vas upozoriti da niste savršeni i svemoćni.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn