Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 11. 2025.
Ljubav Agresivno namećete svoje stavove, i to njega ili nju izaziva na pobunu. Ako su vaši sukobi česti i redoviti, navikli ste se na negativne stvari.    

Posao Čeznete za integracijom u neku grupu ili udrugu. Možda se odlučite učlaniti u političku stranku. Imate vremena i novaca, a i velikih ambicija.   

Zdravlje Jupiter raspaljuje vaš osjećaj svemoći. Mogle bi vam se dogoditi incidentne situacije. Ne igrajte se s vatrom. Uvijek postoje jači od najjačeg.   

