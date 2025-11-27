Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 27. 11. 2025.
Ljubav Agresivno namećete svoje stavove, i to njega ili nju izaziva na pobunu. Ako su vaši sukobi česti i redoviti, navikli ste se na negativne stvari.
Posao Čeznete za integracijom u neku grupu ili udrugu. Možda se odlučite učlaniti u političku stranku. Imate vremena i novaca, a i velikih ambicija.
Zdravlje Jupiter raspaljuje vaš osjećaj svemoći. Mogle bi vam se dogoditi incidentne situacije. Ne igrajte se s vatrom. Uvijek postoje jači od najjačeg.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
EVO ŠTO SE DOGODILO /
Magičnu večer na kultnom Anfieldu Perišić počeo golom pa kasnije sam tražio zamjenu zbog ozljede
'Američki' nogomet /
Luis Enrique uvodi novitet u nogomet: Na poseban način vodio utakmicu Lige Prvaka
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 27. 11. 2025.