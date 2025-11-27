Dnevni horoskop, Jarac, 27. 11. 2025.

Ljubav Agresivno namećete svoje stavove, i to njega ili nju izaziva na pobunu. Ako su vaši sukobi česti i redoviti, navikli ste se na negativne stvari.

Posao Čeznete za integracijom u neku grupu ili udrugu. Možda se odlučite učlaniti u političku stranku. Imate vremena i novaca, a i velikih ambicija.

Zdravlje Jupiter raspaljuje vaš osjećaj svemoći. Mogle bi vam se dogoditi incidentne situacije. Ne igrajte se s vatrom. Uvijek postoje jači od najjačeg.

