FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 28. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Savršenim tjelesnim izgledom zadivljujete okolni svijet i svemir. Oko vas se vrte razni likovi, počev od Blizanaca i Strijelaca do Lavova i Vodenjaka.   

Posao Niste raspoloženi za suradnju, timski rad, poslovne veze i kontakte u cjelini. Ne mislite da sve možete sami, zato imate brojne vrijedne podanike.   

Zdravlje Niste stabilni i uravnoteženi. Vaš vatreni (kolerični) temperament ne čini vas strpljivim. Volite odjuriti negdje u nepoznato. Gdje ste? S kim ste?  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 11. 2025.