Dnevni horoskop, Ovan, 28. 11. 2025.

Ljubav Savršenim tjelesnim izgledom zadivljujete okolni svijet i svemir. Oko vas se vrte razni likovi, počev od Blizanaca i Strijelaca do Lavova i Vodenjaka.

Posao Niste raspoloženi za suradnju, timski rad, poslovne veze i kontakte u cjelini. Ne mislite da sve možete sami, zato imate brojne vrijedne podanike.

Zdravlje Niste stabilni i uravnoteženi. Vaš vatreni (kolerični) temperament ne čini vas strpljivim. Volite odjuriti negdje u nepoznato. Gdje ste? S kim ste?

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn