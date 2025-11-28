Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 11. 2025.
Ljubav Savršenim tjelesnim izgledom zadivljujete okolni svijet i svemir. Oko vas se vrte razni likovi, počev od Blizanaca i Strijelaca do Lavova i Vodenjaka.
Posao Niste raspoloženi za suradnju, timski rad, poslovne veze i kontakte u cjelini. Ne mislite da sve možete sami, zato imate brojne vrijedne podanike.
Zdravlje Niste stabilni i uravnoteženi. Vaš vatreni (kolerični) temperament ne čini vas strpljivim. Volite odjuriti negdje u nepoznato. Gdje ste? S kim ste?
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRLO OŠTRO /
Francuzi bez milosti: 'Lille ponizio Dinamo, razbili ih na dijelove'
PRIČA O MUHAMEDU /
Nogometaš s Folke u mladosti igrao u Dinamu, a danas ponosno nosi palestinski dres
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 11. 2025.