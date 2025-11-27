FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 27. 11. 2025.
Ljubav Živite u nekom imaginarnom svijetu, i naizgled vam je sve super za pet. U stvarnosti, vaša sklonost samoobmani nikad nije bila jače izražena.    

Posao Čekate da vam nešto padne s neba, ili da vam nebo da upute kuda i kako dalje. Bez truda i napora teško ćete ugledati svjetlo na kraju tunela.   

Zdravlje Zavaravate sebe lakim rješenjima za vaše teške probleme. Bježite od stvarnosti. Potrebna vam je nova snaga za suočavanje sa sobom samima.   

Dnevni Horoskop Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 27. 11. 2025.