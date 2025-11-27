Dnevni horoskop, Ribe, 27. 11. 2025.

Ljubav Živite u nekom imaginarnom svijetu, i naizgled vam je sve super za pet. U stvarnosti, vaša sklonost samoobmani nikad nije bila jače izražena.

Posao Čekate da vam nešto padne s neba, ili da vam nebo da upute kuda i kako dalje. Bez truda i napora teško ćete ugledati svjetlo na kraju tunela.

Zdravlje Zavaravate sebe lakim rješenjima za vaše teške probleme. Bježite od stvarnosti. Potrebna vam je nova snaga za suočavanje sa sobom samima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn