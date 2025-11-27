Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 27. 11. 2025.
Ljubav Živite u nekom imaginarnom svijetu, i naizgled vam je sve super za pet. U stvarnosti, vaša sklonost samoobmani nikad nije bila jače izražena.
Posao Čekate da vam nešto padne s neba, ili da vam nebo da upute kuda i kako dalje. Bez truda i napora teško ćete ugledati svjetlo na kraju tunela.
Zdravlje Zavaravate sebe lakim rješenjima za vaše teške probleme. Bježite od stvarnosti. Potrebna vam je nova snaga za suočavanje sa sobom samima.
