Dnevni horoskop, Bik, 28. 11. 2025.

Ljubav Zaboravili ste kako izgleda istinska sreća. Imate to što imate. Sami ste sebi sve izabrali. Ne krivite druge ljude za vaše vlastite greške i propuste.

Posao Sanjate poslovni preokret, i sve ostaje samo u sferi snova. Umjesto radikalnih rješenja, prihvatite postupni uspon kao normalni slijed događaja.

Zdravlje Izgubili ste kontakt s dubljim razinama sebe samih, i zbog toga vam se događaju ispadi. Neodgovornim ponašanjem tjerate ljude od sebe.

