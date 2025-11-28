FREEMAIL
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 28. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Zaboravili ste kako izgleda istinska sreća. Imate to što imate. Sami ste sebi sve izabrali. Ne krivite druge ljude za vaše vlastite greške i propuste.       

Posao Sanjate poslovni preokret, i sve ostaje samo u sferi snova. Umjesto radikalnih rješenja, prihvatite postupni uspon kao normalni slijed događaja.    

Zdravlje Izgubili ste kontakt s dubljim razinama sebe samih, i zbog toga vam se događaju ispadi. Neodgovornim ponašanjem tjerate ljude od sebe.   

Dnevni Horoskop Bik

