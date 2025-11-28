Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 11. 2025.
Ljubav Možda vas jako zaboli jedna njegova ili njezina kritika na vaš račun. Izazivate sukobe, i kada vam se odgovori na pravi način vi se uvrijedite.
Posao Imate financijskih sredstava više nego što vam je potrebno, ali i dalje kukate kao da ste potpuno goli i bosi. Možda to radite iz (nesvjesne) navike.
Zdravlje Sve što unosite u sebe odražava se na vaše zdravlje. I vaše misli i osjećaji imaju veliki učinak na vaš organizam. Pod stresom živci lako pucaju.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRLO OŠTRO /
Francuzi bez milosti: 'Lille ponizio Dinamo, razbili ih na dijelove'
PRIČA O MUHAMEDU /
Nogometaš s Folke u mladosti igrao u Dinamu, a danas ponosno nosi palestinski dres
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 11. 2025.