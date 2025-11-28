FREEMAIL
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 28. 11. 2025.
Ljubav Možda vas jako zaboli jedna njegova ili njezina kritika na vaš račun.  Izazivate sukobe, i kada vam se odgovori na pravi način vi se uvrijedite.  

Posao Imate financijskih sredstava više nego što vam je potrebno, ali i dalje kukate kao da ste potpuno goli i bosi. Možda to radite iz (nesvjesne) navike.  

Zdravlje Sve što unosite u sebe odražava se na vaše zdravlje. I vaše misli i osjećaji imaju veliki učinak na vaš organizam. Pod stresom živci lako pucaju.   

