Dnevni horoskop, Lav, 28. 11. 2025.

Ljubav Ne čujete što vam drugi ljudi govore, i to je jasan pokazatelj vaše ogromne umišljenosti. Potpuno ste se predali utopističkom stilu življenja.

Posao Samokontrola nije vaša jača strana. Probleme vam stvara vaša pretjerana slobodoljubivost, a u zadnje vrijeme i izražena neodgovornost.

Zdravlje Neki među vama imaju problema s cirkulacijom i krvožilnim sustavom u cjelini. Ako ne pijete lijekove, niste mudri. Igrate se sa životom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn