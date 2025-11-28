Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 28. 11. 2025.
Ljubav Ne čujete što vam drugi ljudi govore, i to je jasan pokazatelj vaše ogromne umišljenosti. Potpuno ste se predali utopističkom stilu življenja.
Posao Samokontrola nije vaša jača strana. Probleme vam stvara vaša pretjerana slobodoljubivost, a u zadnje vrijeme i izražena neodgovornost.
Zdravlje Neki među vama imaju problema s cirkulacijom i krvožilnim sustavom u cjelini. Ako ne pijete lijekove, niste mudri. Igrate se sa životom.
