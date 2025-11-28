FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 28. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Nervozni ste i razdražljivi. Osjećate se nesigurno, i branite se napadajući druge ljude. Partner ili partnerica verbalno će vas razoružati.    

Posao U strahu ste za vlastitu financijsku sigurnost. S vašim snalažljivim vještinama i radnim sposobnostima ne biste se trebali previše zabrinjavati.   

Zdravlje Jezik vam je brži od pamet, pa kažete i ono što ne biste trebali izreći. Jezik može biti zmija otrovnica. Ne grizite, dovoljno je da se oglasite.  

Dnevni Horoskop Rak

