Dnevni horoskop, Rak, 28. 11. 2025.

Ljubav Nervozni ste i razdražljivi. Osjećate se nesigurno, i branite se napadajući druge ljude. Partner ili partnerica verbalno će vas razoružati.

Posao U strahu ste za vlastitu financijsku sigurnost. S vašim snalažljivim vještinama i radnim sposobnostima ne biste se trebali previše zabrinjavati.

Zdravlje Jezik vam je brži od pamet, pa kažete i ono što ne biste trebali izreći. Jezik može biti zmija otrovnica. Ne grizite, dovoljno je da se oglasite.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn