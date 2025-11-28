Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 28. 11. 2025.
Ljubav Burno reagirate na sitnice, i onda kasnije žalite zbog vlastitih postupaka. Više samopouzdanja pomoći će vam da se konačno smirite.
Posao Više niste zatrpani poslom, i to vas raduje i veseli. Sada se možete mirne duše posvetiti vašim najnovijim eksperimentalnim djelatnostima.
Zdravlje Ako još niste počeli vježbati, pravo je vrijeme za novi početak. Loše vam stoje prekobrojni kilogrami. Vaše zdravlje nije u optimalnom stanju.
