Dnevni horoskop, Djevica, 28. 11. 2025.

Ljubav Burno reagirate na sitnice, i onda kasnije žalite zbog vlastitih postupaka. Više samopouzdanja pomoći će vam da se konačno smirite.

Posao Više niste zatrpani poslom, i to vas raduje i veseli. Sada se možete mirne duše posvetiti vašim najnovijim eksperimentalnim djelatnostima.

Zdravlje Ako još niste počeli vježbati, pravo je vrijeme za novi početak. Loše vam stoje prekobrojni kilogrami. Vaše zdravlje nije u optimalnom stanju.

