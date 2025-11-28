FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša skrivena ljubavna igra definitivno je raskrinkana, i više ne spavate mirno. Zidovi imaju uši, netko vas prisluškuje, upali ste u zamku.  

Posao Ne očekujte da će se vaša loša poslovna situacija sama od sebe pozitivno riješiti. Previše se uzdate u sreću ili u nekog vašeg sveca zaštitnika.   

Zdravlje I dalje imate problema s kralježnicom. Isprobali ste razne stvari, i nema nikakvog poboljšanja. Danas ćete posjetiti novog doktora iscjelitelja.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 11. 2025.