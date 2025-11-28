Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 11. 2025.

Ljubav Vaša skrivena ljubavna igra definitivno je raskrinkana, i više ne spavate mirno. Zidovi imaju uši, netko vas prisluškuje, upali ste u zamku.

Posao Ne očekujte da će se vaša loša poslovna situacija sama od sebe pozitivno riješiti. Previše se uzdate u sreću ili u nekog vašeg sveca zaštitnika.

Zdravlje I dalje imate problema s kralježnicom. Isprobali ste razne stvari, i nema nikakvog poboljšanja. Danas ćete posjetiti novog doktora iscjelitelja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn