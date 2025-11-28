Dnevni horoskop, Jarac, 28. 11. 2025.

Ljubav Nastavlja se razdoblje vaše emocionalne dezintegracije. Ne volite kada ste mekani i svileni, a upravo se tako nekako osjećate i ponašate.

Posao Još nije svanulo vaše idealno vrijeme, i to intuitivno predosjećate i na poslovnom planu. Ako možete nešto dobro uraditi za druge, učinite to.

Zdravlje Niste u pravoj formi. Nitko nije stalno super, a vi uvijek želite biti božanski nadahnuti. Ako priznate sebi vlastite slabosti, osjećati ćete se bolje.

