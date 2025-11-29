Dnevni horoskop, Ovan, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Izleti vam preteška riječ, i onda se morate opravdavati da niste mislili to što ste izrekli. Niste baš suosjećajni. Često zaboravljate na empatiju.

Posao U strahu ste za vašu poslovnu sutrašnjicu, i ne bez razloga. Potreban vam je novi poslovni proboj. Za početak, isplanirajte jasnu strategiju.

Zdravlje Samoinicijativno ste odustali od terapije, i mislite da će vaši zdravstveni problemi proći sami od sebe. Igrate se. Vaša bol će se pojačati.

Snovi i vizije Služenje bližnjem rastače egoizam i samoljublje, odnosno ovisnost o egu. Zbog toga vaša ljubav i sreća postaju sve većima što više dajete.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn