FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 28. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne žalite se da nemate ljubavnih prilika. Ako pažnju fokusirate na osobu rođenu u znaku Djevice, vaš odnos će spektakularno procvasti.     

Posao Krenuli ste punom snagom u nove radne pobjede. Konkretni i vidljivi rezultati neće doći brzo, ali će doći. Važno je da budete ustrajni i strpljivi.    

Zdravlje Vaš život više nije u zastoju. Napokon ste pokrenuli određene stvari koje ste dugo izbjegavali učiniti, i zbog svega toga osjećate se puno bolje.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 28. 11. 2025.