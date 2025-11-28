Dnevni horoskop, Ribe, 28. 11. 2025.

Ljubav Ne žalite se da nemate ljubavnih prilika. Ako pažnju fokusirate na osobu rođenu u znaku Djevice, vaš odnos će spektakularno procvasti.

Posao Krenuli ste punom snagom u nove radne pobjede. Konkretni i vidljivi rezultati neće doći brzo, ali će doći. Važno je da budete ustrajni i strpljivi.

Zdravlje Vaš život više nije u zastoju. Napokon ste pokrenuli određene stvari koje ste dugo izbjegavali učiniti, i zbog svega toga osjećate se puno bolje.

