Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 11. 2025.

Ljubav Prestali ste bježati od sebe, i to je velika promjena. Ako nemate partnera ili partnericu, idealno vam je vrijeme za konstruktivan preokret.

Posao Postali ste svjesniji vlastitih vrijednosti, i to se pozitivno odražava na vaš poslovni status. Podcjenjivanje sebe samih zadržavalo vas je na mjestu.

Zdravlje Nakon nestabilnog razdoblja vraćate se k sebi, i to u nikad boljem izdanju. Mentalna snaga najbolji je lijek za vaše zdravstvene probleme.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn