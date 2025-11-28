Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 11. 2025.
Ljubav Prestali ste bježati od sebe, i to je velika promjena. Ako nemate partnera ili partnericu, idealno vam je vrijeme za konstruktivan preokret.
Posao Postali ste svjesniji vlastitih vrijednosti, i to se pozitivno odražava na vaš poslovni status. Podcjenjivanje sebe samih zadržavalo vas je na mjestu.
Zdravlje Nakon nestabilnog razdoblja vraćate se k sebi, i to u nikad boljem izdanju. Mentalna snaga najbolji je lijek za vaše zdravstvene probleme.
