Dnevni horoskop, Jarac, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Postali ste lako zapaljivi, i ne treba vam puno da planete na njega ili nju. Ako ne otkrijete što vas točno razdire, imati ćete depresivan vikend.

Posao Teško mijenjate vlastite navike, a posebno one poslovne. No, vrijeme u kojem živimo, nikome ne dopušta kroničnu nepromjenjivost, pa ni vama.

Zdravlje Nemate se na što žaliti, osim ako ne krenete izmišljati neke nepostojeće zdravstvene tegobe. Pojačana fizička aktivnost dobro bi vam došla.

Snovi i vizije Što je više čovjek vezan – osobito za roditelje, ali i druge srodnike i ranije partnere – manje je sposoban stvarati skladne odnose.

