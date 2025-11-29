FREEMAIL
freemail
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. i 30. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. i 30. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Idealno ste savršeni, ali samo u snovima. U stvarnosti funkcionirate na tvrdoglav i neukrotiv način. On ili ona najbolje zna tko ste i kakvi ste.   

Posao Imate nove poslovne vizije, ali dalek je put do realizacije zamišljenog. Od velike su vam pomoći vaši vrijedni i sposobni poslovni suradnici.   

Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju. Nemate nikakvih pritužbi. Lako podnosite stresne situacije. Ne živite u strahu od neugodnih iznenađenja.    

Snovi i vizije Rastužuju vas ljudi s kojima se družite, jer su neljubazni i nemaju pozitivnih ideala. Takve bi ljude trebali izbjegavati, jer oni vam štete.   

Dnevni Horoskop Strijelac

