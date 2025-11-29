FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. i 30. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. i 30. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Služite se raznim ucjenama i manipulacijama, i radite to nesvjesno iz navike. Partnera ili partnericu držite u šaci, čak i ako to niste namjeravali.   

Posao Svašta vam pada na pamet, pa i raskid radnog odnosa. Ako nemate neku alternativnu opciju, možda vam je najbolje da ostanete tu gdje jeste.    

Zdravlje Radikalni ste u stavovima, čak do razine okrutnosti. Emocionalno ranjavate druge ljude, a specijalno one s kojima ste familijarno povezani.   

Snovi i vizije Bijes je jedna od najvećih opasnosti po čovjeka. On je zbog toga toliko opasan, jer većina ljudi ne zna na kakvom vulkanu sjedi. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. i 30. 11. 2025.