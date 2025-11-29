Dnevni horoskop, Škorpion, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Služite se raznim ucjenama i manipulacijama, i radite to nesvjesno iz navike. Partnera ili partnericu držite u šaci, čak i ako to niste namjeravali.

Posao Svašta vam pada na pamet, pa i raskid radnog odnosa. Ako nemate neku alternativnu opciju, možda vam je najbolje da ostanete tu gdje jeste.

Zdravlje Radikalni ste u stavovima, čak do razine okrutnosti. Emocionalno ranjavate druge ljude, a specijalno one s kojima ste familijarno povezani.

Snovi i vizije Bijes je jedna od najvećih opasnosti po čovjeka. On je zbog toga toliko opasan, jer većina ljudi ne zna na kakvom vulkanu sjedi.

