Dnevni horoskop, Blizanci, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Ljubomorni ste, plašite se konkurencije, i sve to pokušavate sakriti od partnera ili partnerice. Nemate povjerenja u sebe i otud sve dolazi.

Posao Novi financijski gubitak dodatno je uzdrmao vaše ionako krhko samopouzdanje. Život je niz pobjeda i poraza. Zaboravili ste pobjeđivati.

Zdravlje Još traje razdoblje vaše nesigurnosti i zatvorenosti. Nikome ne dopuštate da dođe preblizu vašem ranjenom srcu. Otvorite se, i ozdravit ćete!

Snovi i vizije Žurba je oblik otpora jer želite pobjeći od onoga što trenutno vidite, što trebate osvijestiti i preraditi. Ako bježite od situacije, bježite ustvari od svoje realnosti.

