Kompletni raspored grupne faze SP-a: Utakmice u rasponu od šest popodne do šest ujutro

Dan nakon ždrijeba grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva iduće godine postao je poznat i potpuni raspored te faze natjecanja, gradovi domaćini i satnica.

Raspored grupne faze Svjetskog prvenstva

11. i 12. lipnja:

Meksiko - Južnoafrička Republika (skupina A, 21 sati)

Južna Koreja - Danska/Sj. Makedonija/Češka/Irska (skupina A, 4 sata)

12. i 13. lipnja:

Kanada - Italija/Sj. Irska/BiH/Waleks (skupina B, 21 sati)

SAD - Paragvaj (skupina D, 3 sata)

13. i 14. lipnja:

Katar - Švicarska (skupina B, 21 sati)

Brazil - Maroko (skupina C, 24 sata)

Haiti - Škotska (skupina C, 3 sata)

Australija - Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo (skupina D, 6 sati)

14. i 15. lipnja:

Njemačka - Curacao (skupina E, 19 sati)

Nizozemska - Japan (skupina F, 22 sata)

Obala Bjelokosti - Ekvador (skupina E, 1 sat)

Tunis - Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija (skupina F, 4 sata)

15. i 16. lipnja:

Španjolska - Zelenortski otoci (skupina H, 18 sati)

Belgija - Egipat (skupina G, 21 sati)

Saudijska Arabija - Urugvaj (skupina H, 24 sata)

Iran - Novi Zeland (skupina G, 3 sata)

16. i 17. lipnja:

Francuska - Senegal (skupina I, 21 sati)

Norveška - Bolivija/Surinam/Irak (skupina I, 24 sata)

Argentina - Alžir (skupina J, 3 sata)

Austrija - Jordan (skupina J, 6 sati)

Hrvatska - Engleska

17. i 18. lipnja:

Portugal - Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo (skupina K, 19 sati)

Engleska - Hrvatska (skupina L, 22 sata)

Gana - Panama (skupina L, 1 sat)

Kolumbija - Uzbekistan (skupina K, 4 sata)

18. i 19. lipnja:

Južnoafrička Republika - Danska/Sj. Makedonija/Češka/Irska (skupina A, 18 sati)

Švicarska - Italija/Sj. Irska/BiH/Wales (skupina B, 21 sati)

Kanada - Katar (skupina B, 24 sata)

Meksiko - Južna Koreja (skupina A, 3 sata)

19. i 20. lipnja:

SAD - Australija (skupina D, 21 sati)

Škotska - Maroko (skupina C, 24 sata)

Brazil - Haiti (skupina C, 3 sata)

Paragvaj - Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo (skupina D, 6 sati)

20. i 21. lipnja:

Nizozemska - Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija (skupina F, 19 sati)

Njemačka - Obala Bjelokosti (skupina E, 22 sata)

Ekvador - Curacao (skupina E, 2 sata)

Tunis - Japan (skupina F, 6 sati)

21. i 22. lipnja:

Španjolska - Saudijska Arabija (skupina H, 18 sati)

Belgija - Iran (skupina G, 21 sati)

Urugvaj - Zelenortski otoci (skupina H, 24 sata)

Novi Zeland - Egipat (skupina G, 3 sata)

22. i 23. lipnja:

Argentina - Austrija (skupina J, 19 sati)

Francuska - Bolivija/Surinam/Irak (skupina I, 23 sata)

Norveška - Senegal (skupina I, 2 sata)

Jordan - Alžir (skupina J, 5 sati)

Hrvatska - Panama

23. i 24. lipnja:

Portugal - Uzbekistan (skupina K, 19 sati)

Engleska - Gana (skupina L, 22 sata)

Hrvatska - Panama (skupina L, 1 sat)

Kolumbija - Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo (skupina K, 4 sata)

24. i 25. lipnja:

Švicarska - Kanada (skupina B, 21 sati)

Katar - Italija/Sj. Irska/BiH/Wales (skupina B, 21 sati)

Škotska - Brazil (skupina C, 24 sata)

Maroko - Haiti (skupina C, 24 sata)

Meksiko - Danska/Sj. Makedonija/Češka/Irska (skupina A, 3 sata)

Južna Koreja - Južnoafrička Republika (skupina A, 3 sata)

25. i 26. lipnja:

Njemačka - Ekvador (skupina E, 22 sata)

Obala Bjelokosti - Curacao (skupina E, 22 sata)

Japan - Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija (skupina F, 1 sat)

Tunis - Nizozemska (skupina F, 1 sat)

SAD - Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo (skupina D, 4 sata)

Paragvaj - Australija (skupina D, 4 sata)

26. i 27. lipnja:

Francuska - Norveška (skupina I, 21 sati)

Senegal - Bolivija/Surinam/Irak (skupina I, 21 sati)

Saudijska Arabija - Zelenortski otoci (skupina H, 1 sat)

Španjolska - Urugvaj (skupina H, 1 sat)

Egipat - Iran (skupina G, 5 sati)

Belgija - Novi Zeland (skupina G, 5 sati)

Hrvatska - Gana

27. i 28. lipnja:

Engleska - Panama (skupina L, 23 sata)

Hrvatska - Gana (skupina L, 23 sata)

Portugal - Kolumbija (skupina K, 1.30 sati)

Uzbekistan - Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo (skupina K, 1.30 sati)

Austrija - Alžir (skupina J, 4 sata)

Argentina - Jordan (skupina J, 4 sata)

