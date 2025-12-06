Kompletni raspored grupne faze SP-a: Utakmice u rasponu od šest popodne do šest ujutro
Potpuno nogometno ludilo u 39 dana, od 11. lipnja do 19. srpnja 2006. godine
Dan nakon ždrijeba grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva iduće godine postao je poznat i potpuni raspored te faze natjecanja, gradovi domaćini i satnica.
Raspored grupne faze Svjetskog prvenstva
11. i 12. lipnja:
Meksiko - Južnoafrička Republika (skupina A, 21 sati)
Južna Koreja - Danska/Sj. Makedonija/Češka/Irska (skupina A, 4 sata)
12. i 13. lipnja:
Kanada - Italija/Sj. Irska/BiH/Waleks (skupina B, 21 sati)
SAD - Paragvaj (skupina D, 3 sata)
13. i 14. lipnja:
Katar - Švicarska (skupina B, 21 sati)
Brazil - Maroko (skupina C, 24 sata)
Haiti - Škotska (skupina C, 3 sata)
Australija - Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo (skupina D, 6 sati)
14. i 15. lipnja:
Njemačka - Curacao (skupina E, 19 sati)
Nizozemska - Japan (skupina F, 22 sata)
Obala Bjelokosti - Ekvador (skupina E, 1 sat)
Tunis - Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija (skupina F, 4 sata)
15. i 16. lipnja:
Španjolska - Zelenortski otoci (skupina H, 18 sati)
Belgija - Egipat (skupina G, 21 sati)
Saudijska Arabija - Urugvaj (skupina H, 24 sata)
Iran - Novi Zeland (skupina G, 3 sata)
16. i 17. lipnja:
Francuska - Senegal (skupina I, 21 sati)
Norveška - Bolivija/Surinam/Irak (skupina I, 24 sata)
Argentina - Alžir (skupina J, 3 sata)
Austrija - Jordan (skupina J, 6 sati)
17. i 18. lipnja:
Portugal - Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo (skupina K, 19 sati)
Engleska - Hrvatska (skupina L, 22 sata)
Gana - Panama (skupina L, 1 sat)
Kolumbija - Uzbekistan (skupina K, 4 sata)
18. i 19. lipnja:
Južnoafrička Republika - Danska/Sj. Makedonija/Češka/Irska (skupina A, 18 sati)
Švicarska - Italija/Sj. Irska/BiH/Wales (skupina B, 21 sati)
Kanada - Katar (skupina B, 24 sata)
Meksiko - Južna Koreja (skupina A, 3 sata)
19. i 20. lipnja:
SAD - Australija (skupina D, 21 sati)
Škotska - Maroko (skupina C, 24 sata)
Brazil - Haiti (skupina C, 3 sata)
Paragvaj - Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo (skupina D, 6 sati)
20. i 21. lipnja:
Nizozemska - Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija (skupina F, 19 sati)
Njemačka - Obala Bjelokosti (skupina E, 22 sata)
Ekvador - Curacao (skupina E, 2 sata)
Tunis - Japan (skupina F, 6 sati)
21. i 22. lipnja:
Španjolska - Saudijska Arabija (skupina H, 18 sati)
Belgija - Iran (skupina G, 21 sati)
Urugvaj - Zelenortski otoci (skupina H, 24 sata)
Novi Zeland - Egipat (skupina G, 3 sata)
22. i 23. lipnja:
Argentina - Austrija (skupina J, 19 sati)
Francuska - Bolivija/Surinam/Irak (skupina I, 23 sata)
Norveška - Senegal (skupina I, 2 sata)
Jordan - Alžir (skupina J, 5 sati)
23. i 24. lipnja:
Portugal - Uzbekistan (skupina K, 19 sati)
Engleska - Gana (skupina L, 22 sata)
Hrvatska - Panama (skupina L, 1 sat)
Kolumbija - Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo (skupina K, 4 sata)
24. i 25. lipnja:
Švicarska - Kanada (skupina B, 21 sati)
Katar - Italija/Sj. Irska/BiH/Wales (skupina B, 21 sati)
Škotska - Brazil (skupina C, 24 sata)
Maroko - Haiti (skupina C, 24 sata)
Meksiko - Danska/Sj. Makedonija/Češka/Irska (skupina A, 3 sata)
Južna Koreja - Južnoafrička Republika (skupina A, 3 sata)
25. i 26. lipnja:
Njemačka - Ekvador (skupina E, 22 sata)
Obala Bjelokosti - Curacao (skupina E, 22 sata)
Japan - Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija (skupina F, 1 sat)
Tunis - Nizozemska (skupina F, 1 sat)
SAD - Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo (skupina D, 4 sata)
Paragvaj - Australija (skupina D, 4 sata)
26. i 27. lipnja:
Francuska - Norveška (skupina I, 21 sati)
Senegal - Bolivija/Surinam/Irak (skupina I, 21 sati)
Saudijska Arabija - Zelenortski otoci (skupina H, 1 sat)
Španjolska - Urugvaj (skupina H, 1 sat)
Egipat - Iran (skupina G, 5 sati)
Belgija - Novi Zeland (skupina G, 5 sati)
27. i 28. lipnja:
Engleska - Panama (skupina L, 23 sata)
Hrvatska - Gana (skupina L, 23 sata)
Portugal - Kolumbija (skupina K, 1.30 sati)
Uzbekistan - Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo (skupina K, 1.30 sati)
Austrija - Alžir (skupina J, 4 sata)
Argentina - Jordan (skupina J, 4 sata)
