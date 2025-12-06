FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDNICA PREKO BARE /

Konačno znamo sve: Hrvatska doznala termine i gradove u kojima će igrati na Svjetskom prvenstvu

Konačno znamo sve: Hrvatska doznala termine i gradove u kojima će igrati na Svjetskom prvenstvu
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske

6.12.2025.
18:56
Hina
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dan nakon službenog ždrijeba skupina za Svjetsko prvenstvo iduće godine postao je poznat i potpuni raspored grupne faze natjecanja pa je time i Hrvatska saznala u kojim će gradovima igrati.

U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu.

Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

 

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

SP u nogometu, raspored Hrvatske (skupina L):

1. kolo: Hrvatska - Engleska (17. lipnja, Dallas u 22 sata)

2. kolo: Hrvatska - Panama (23. lipnja, Toronto u 1 sat)

3. kolo: Hrvatska - Gana (27. lipnja, Philadelphia u 23 sata)

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDNICA PREKO BARE /
Konačno znamo sve: Hrvatska doznala termine i gradove u kojima će igrati na Svjetskom prvenstvu