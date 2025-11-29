FREEMAIL
Dnevni horoskop, Djevica, 29. i 30. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 29. i 30. 11. 2025.
Ljubav Nešto biste promijenili kod sebe, a ne znate što. Izgubili ste pravi kontakt s partner(ic)om. Potrebno vam je ispravno vrednovanje sebe samih.     

Posao Zagledali ste se u probleme, umjesto u mogućnosti, i zbog toga se ne mičete s mjesta. Jako puno toga ovisi o vašem vrijednom angažmanu.   

Zdravlje Opet ste propali u tjeskobno i depresivno raspoloženje. Razmišljate destruktivno. Put ka sebi otkriti ćete uz pomoć umjetničkih aktivnosti.   

Snovi i vizije Vidite li sebe u boljem svjetlu, automatski ćete i druge vidjeti u pozitivnijem svjetlu, a time ćete i sebi i drugima mnogo dati.  

