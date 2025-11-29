Dnevni horoskop, Rak, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Imate više samopouzdanja, i to se pozitivno odražava na ljubavne sfere i dimenzije vašeg života. Jedna lijepa Riba sve vam je bliža i bliža.

Posao Idealno je vrijeme za poslovni preokret. Ono što ste danima, tjednima, a možda i mjesecima unatrag smišljali, sada možete realizirati.

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem se popravlja. U cijeloj priči od presudnog je značaja vaš novi entuzijazam. Radost je ljekovita snaga.

Snovi i vizije Nježnost je neizmjerna snaga koja može mnogo toga postići pod uvjetom da onaj tko je primjenjuje zna gdje se nalazi, što radi i koga ima pred sobom.

