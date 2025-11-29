Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 29. i 30. 11. 2025.
Ljubav Svašta sebi dopuštate. Radite sve što vam padne na pamet. Ranjavate tuđa srca. Pogrešno tumačite vlastitu slobodu. Sve se vraća i plaća.
Posao Vaši poslovni suradnici nemaju razumijevanja za vaše eksperimentalne ideje. Stišajte vaš anarhizam na najmanju moguću mjeru.
Zdravlje Ne razmišljate o zdravlju sve dok vam se ne dogodi neka bolna situacija. Ne slušate signale upozorenja koje vam javlja vaš organizam.
Snovi i vizije Ukoliko vam tko što predbaci, pokušajte ga saslušati. Ako ga smireno saslušate, možete saznati kako vas drugi ljudi vide.
