Dnevni horoskop, Lav, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Svašta sebi dopuštate. Radite sve što vam padne na pamet. Ranjavate tuđa srca. Pogrešno tumačite vlastitu slobodu. Sve se vraća i plaća.

Posao Vaši poslovni suradnici nemaju razumijevanja za vaše eksperimentalne ideje. Stišajte vaš anarhizam na najmanju moguću mjeru.

Zdravlje Ne razmišljate o zdravlju sve dok vam se ne dogodi neka bolna situacija. Ne slušate signale upozorenja koje vam javlja vaš organizam.

Snovi i vizije Ukoliko vam tko što predbaci, pokušajte ga saslušati. Ako ga smireno saslušate, možete saznati kako vas drugi ljudi vide.

