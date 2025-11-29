Dnevni horoskop, Vaga, 29. i 30. 11. 2025.
Ljubav Emocionalno ste procvali. Popularni ste u širem društvenom kontekstu. Na usluzi ste drugima. U najboljim ste odnosima s najbližima.
Posao Vrijeme je velikih poslovnih dobitaka. Financijsku potporu dobivate od vlastitih roditelja, a i od drugih osoba iz obitelji. Važno je da ste zahvalni.
Zdravlje Energetski ste optimalni. U vrhunskoj ste psihofizičkoj formi. Pojačali ste intenzitet vaših sportskih aktivnosti. Obarate osobne rekorde.
Snovi i vizije Suzdržavanje je vrlina mudraca. On je usklađen s vremenom. On je u struji života. Zbog toga toliko postiže, iako prividno malo radi.
