Dnevni horoskop, Vaga, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Emocionalno ste procvali. Popularni ste u širem društvenom kontekstu. Na usluzi ste drugima. U najboljim ste odnosima s najbližima.

Posao Vrijeme je velikih poslovnih dobitaka. Financijsku potporu dobivate od vlastitih roditelja, a i od drugih osoba iz obitelji. Važno je da ste zahvalni.

Zdravlje Energetski ste optimalni. U vrhunskoj ste psihofizičkoj formi. Pojačali ste intenzitet vaših sportskih aktivnosti. Obarate osobne rekorde.

Snovi i vizije Suzdržavanje je vrlina mudraca. On je usklađen s vremenom. On je u struji života. Zbog toga toliko postiže, iako prividno malo radi.

