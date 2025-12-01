FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 01. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša vjera u ljubav je ekspanzivna. Promatrate partnera ili partnericu kroz ružičaste naočale. Vidite samo dobre i pozitivne stvari. Opasnosti na vidiku.     

Posao Vaši poslovni i financijski problemi su stvarni i konkretni, i toga ćete danas iznova postati svjesni. Morate se pokrenuti. Nemate alternativu.    

Zdravlje Planeti daju poticaj vašem optimizmu, a to je pravi blagoslov u ovim teškim vremenima. Kad iscijelite sebe, moći ćete pomagati i drugima.   

