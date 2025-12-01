Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 01. 12. 2025.
Ljubav Vaša vjera u ljubav je ekspanzivna. Promatrate partnera ili partnericu kroz ružičaste naočale. Vidite samo dobre i pozitivne stvari. Opasnosti na vidiku.
Posao Vaši poslovni i financijski problemi su stvarni i konkretni, i toga ćete danas iznova postati svjesni. Morate se pokrenuti. Nemate alternativu.
Zdravlje Planeti daju poticaj vašem optimizmu, a to je pravi blagoslov u ovim teškim vremenima. Kad iscijelite sebe, moći ćete pomagati i drugima.
