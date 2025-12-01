Dnevni horoskop, Ovan, 01. 12. 2025.

Ljubav Vaši veliki emocionalni valovi iznenada su se stišali. Iako vam tako izgleda, između vas i njega ili nje nije sve gotovo. Slijedi vam novi početak.

Posao Snalazite se na razne načine kako biste opstali na tržištu rada i kapitala. Probleme stvara vam pretjerana ambicioznost. U novcu vidite sve.

Zdravlje Prenapuhali ste vaše zdravstvene tegobe. Izmišljate dijagnoze. Strah ne donosi ništa dobro. Uz više samopouzdanja, brzo ćete ozdraviti.

