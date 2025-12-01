FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 01. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaši veliki emocionalni valovi iznenada su se stišali. Iako vam tako izgleda, između vas i njega ili nje nije sve gotovo. Slijedi vam novi početak.   

Posao Snalazite se na razne načine kako biste opstali na tržištu rada i kapitala. Probleme stvara vam pretjerana ambicioznost. U novcu vidite sve.  

Zdravlje Prenapuhali ste vaše zdravstvene tegobe. Izmišljate dijagnoze. Strah ne donosi ništa dobro. Uz više samopouzdanja, brzo ćete ozdraviti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 01. 12. 2025.