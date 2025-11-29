Dnevni horoskop, Ribe, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna situacija je napeta i neizvjesna, a vi se ponašate kao da se ništa ne događa. Bez obzira na sve, i dalje vam je stalo do njega ili nje.

Posao Niste poduzetni. Čekate da se važne stvari same od sebe dogode. Vaš poslovni progres ovisi ponajprije o vama. Sve ostalo je od sekundarnog značaja.

Zdravlje Osjetljiviji ste na promjene vremena puno više nego što to želite sebi priznati. Možda vas danas ili sutra neugodno iznenadi jača prehlada.

Snovi i vizije Tek kada ljudi steknu mnogo ljubavi, strpljenja i duboko ukorijenjene karitativne misli, tek tada smiju reći da žele pomagati drugima.

