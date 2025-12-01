FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nikad vam nije dosadno. Neharmoničan utjecaj tranzitnog Saturna idealan vam je poticaj za rješavanje postojećih problema. I onih ljubavnih. 

Posao Napokon ćete se odblokirati, i krenuti prema naprijed. Riječ je o važnoj promjeni, jer ste danima unatrag u generalnom poslovnom zastoju.  

Zdravlje Određeni planeti opet rade u vašu korist. Osjetiti ćete lagano poboljšanje u raznim sferama i dimenzijama života, pa i u svezi zdravlja. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 12. 2025.