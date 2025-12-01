Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 12. 2025.

Ljubav Nikad vam nije dosadno. Neharmoničan utjecaj tranzitnog Saturna idealan vam je poticaj za rješavanje postojećih problema. I onih ljubavnih.

Posao Napokon ćete se odblokirati, i krenuti prema naprijed. Riječ je o važnoj promjeni, jer ste danima unatrag u generalnom poslovnom zastoju.

Zdravlje Određeni planeti opet rade u vašu korist. Osjetiti ćete lagano poboljšanje u raznim sferama i dimenzijama života, pa i u svezi zdravlja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn