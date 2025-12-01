Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 12. 2025.
Ljubav Nikad vam nije dosadno. Neharmoničan utjecaj tranzitnog Saturna idealan vam je poticaj za rješavanje postojećih problema. I onih ljubavnih.
Posao Napokon ćete se odblokirati, i krenuti prema naprijed. Riječ je o važnoj promjeni, jer ste danima unatrag u generalnom poslovnom zastoju.
Zdravlje Određeni planeti opet rade u vašu korist. Osjetiti ćete lagano poboljšanje u raznim sferama i dimenzijama života, pa i u svezi zdravlja.
