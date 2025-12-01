FREEMAIL
Dnevni horoskop, Rak, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 01. 12. 2025.
Ljubav Pokušavate nešto ostvariti ucjenama i manipulacijama, ali to više ne prolazi. Pogrešno mislite i krivo radite, i to vas vodi u novo razočaranje.  

Posao Vaše poslovne tajne pojavljuju se na svjetlosti dana. Doživjet ćete neugodnosti od suradnika kojima ste krivo prezentirali određene stvari.   

Zdravlje Mogla bi vas zadesiti visoka tjelesna temperatura i neka vrst groznice. Poseban problem je vaša sklonost obilnim hranidbenim užicima.     

