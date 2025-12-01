Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 01. 12. 2025.
Ljubav Pokušavate nešto ostvariti ucjenama i manipulacijama, ali to više ne prolazi. Pogrešno mislite i krivo radite, i to vas vodi u novo razočaranje.
Posao Vaše poslovne tajne pojavljuju se na svjetlosti dana. Doživjet ćete neugodnosti od suradnika kojima ste krivo prezentirali određene stvari.
Zdravlje Mogla bi vas zadesiti visoka tjelesna temperatura i neka vrst groznice. Poseban problem je vaša sklonost obilnim hranidbenim užicima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
JAČANJE OBRANE /
Ministri obrane EU-a stižu u Bruxelles, glavna tema? Pomoć Ukrajini
PUCAO U NACIONALNU GARDU /
Otkriveni novi detalji o napadaču iz Washingtona: 'Svi vi koji znate nešto, doći ćemo po vas!'
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 01. 12. 2025.