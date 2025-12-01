FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 12. 2025.
Ljubav Započelo je vaše napeto i intrigantno razdoblje. Borite se sami sa sobom, ali i s drugima. Ako vam u ljubavi ne ide, preorijentirajte se na posao.    

Posao Radite korak naprijed, pa dva koraka natrag, a to nije formula za poslovni uspjeh. Strpljenje nije uvijek vrlina. Brzo djelujte. Odmah danas.   

Zdravlje Postali ste ratoborni, i to na obrambeni način. Branite se prije nego vas netko napadne. Izgubili ste vjeru u sebe, i to morate brzo promijeniti.   

