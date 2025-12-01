Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 01. 12. 2025.
Ljubav Započelo je vaše napeto i intrigantno razdoblje. Borite se sami sa sobom, ali i s drugima. Ako vam u ljubavi ne ide, preorijentirajte se na posao.
Posao Radite korak naprijed, pa dva koraka natrag, a to nije formula za poslovni uspjeh. Strpljenje nije uvijek vrlina. Brzo djelujte. Odmah danas.
Zdravlje Postali ste ratoborni, i to na obrambeni način. Branite se prije nego vas netko napadne. Izgubili ste vjeru u sebe, i to morate brzo promijeniti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
JAČANJE OBRANE /
Ministri obrane EU-a stižu u Bruxelles, glavna tema? Pomoć Ukrajini
PUCAO U NACIONALNU GARDU /
Otkriveni novi detalji o napadaču iz Washingtona: 'Svi vi koji znate nešto, doći ćemo po vas!'
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 01. 12. 2025.