Dnevni horoskop, Ribe, 01. 12. 2025.

Ljubav Započelo je vaše napeto i intrigantno razdoblje. Borite se sami sa sobom, ali i s drugima. Ako vam u ljubavi ne ide, preorijentirajte se na posao.

Posao Radite korak naprijed, pa dva koraka natrag, a to nije formula za poslovni uspjeh. Strpljenje nije uvijek vrlina. Brzo djelujte. Odmah danas.

Zdravlje Postali ste ratoborni, i to na obrambeni način. Branite se prije nego vas netko napadne. Izgubili ste vjeru u sebe, i to morate brzo promijeniti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn