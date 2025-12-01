Dnevni horoskop, Vaga, 01. 12. 2025.

Ljubav Počelo je razdoblje vaše izolacije, i to najviše u svezi ljubavi. Imali ste prevelika očekivanja, pa ste se razočarali. Sve vam je to velika životna škola.

Posao Odbijate promjene i stojite na mjestu. Nemate inspiracije. Ako je sve to istina, onda vam je i bolje da do daljnjega ništa novo ne poduzimate.

Zdravlje I dalje ste (svaka čast iznimkama) tromi, lijeni i nepokretni. Nemate volje za ništa. Čekate da vas netko ili nešto konačno pomakne s mjesta.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn