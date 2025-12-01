FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 01. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Počelo je razdoblje vaše izolacije, i to najviše u svezi ljubavi. Imali ste prevelika očekivanja, pa ste se razočarali. Sve vam je to velika životna škola.  

Posao Odbijate promjene i stojite na mjestu. Nemate inspiracije. Ako je sve to istina, onda vam je i bolje da do daljnjega ništa novo ne poduzimate.  

Zdravlje I dalje ste (svaka čast iznimkama) tromi, lijeni i nepokretni. Nemate volje za ništa. Čekate da vas netko ili nešto konačno pomakne s mjesta.   

