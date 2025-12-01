Dnevni horoskop, Jarac, 01. 12. 2025.

Ljubav Započela je vaša nova ljubavna era. Potrebno vam je poštovanje i priznanje. Više ne želite biti žrtva, i to ćete nekome jasno dati na znanje.

Posao Vaša strpljivost nije vječna. Morate nešto konkretno poduzeti kako biste popravili nestabilnu poslovnu situaciju. Pasivnost više ne prolazi.

Zdravlje Izgledan je veliki preokret u vašem razmišljanju i ponašanju. Iznenada će utihnuti vaša nervozna razdražljivost. Opet znate što želite.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn