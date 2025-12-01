FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 12. 2025.
Ljubav Utjecaj tranzitne Venere potiče vaš novi emocionalni preobražaj. Nakon višetjednog nemira, iznova ćete osjetiti i doživjeti duboki mir u sebi.       

Posao Razmišljate o poboljšanju poslovanja, ali još ništa revolucionarno novo niste smislili. Ne ovisite samo o sebi. Vaši suradnici su depresivni.    

Zdravlje Određeni planetarni utjecaji najavljuju da bi vas mogla zadesiti glavobolja. Sve ste više i jače osjetljivi na razne vremenske (ne)prilike.     

