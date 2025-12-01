Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 12. 2025.
Ljubav Utjecaj tranzitne Venere potiče vaš novi emocionalni preobražaj. Nakon višetjednog nemira, iznova ćete osjetiti i doživjeti duboki mir u sebi.
Posao Razmišljate o poboljšanju poslovanja, ali još ništa revolucionarno novo niste smislili. Ne ovisite samo o sebi. Vaši suradnici su depresivni.
Zdravlje Određeni planetarni utjecaji najavljuju da bi vas mogla zadesiti glavobolja. Sve ste više i jače osjetljivi na razne vremenske (ne)prilike.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
JAČANJE OBRANE /
Ministri obrane EU-a stižu u Bruxelles, glavna tema? Pomoć Ukrajini
PUCAO U NACIONALNU GARDU /
Otkriveni novi detalji o napadaču iz Washingtona: 'Svi vi koji znate nešto, doći ćemo po vas!'
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 12. 2025.