Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 12. 2025.

Ljubav Utjecaj tranzitne Venere potiče vaš novi emocionalni preobražaj. Nakon višetjednog nemira, iznova ćete osjetiti i doživjeti duboki mir u sebi.

Posao Razmišljate o poboljšanju poslovanja, ali još ništa revolucionarno novo niste smislili. Ne ovisite samo o sebi. Vaši suradnici su depresivni.

Zdravlje Određeni planetarni utjecaji najavljuju da bi vas mogla zadesiti glavobolja. Sve ste više i jače osjetljivi na razne vremenske (ne)prilike.

