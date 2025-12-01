Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 12. 2025.
Ljubav Prvi ste na top listi najpoželjnijih. Vaše emocije su u procvatu. Ako niste zaljubljeni, možda se danas zagledate u jednu karizmatičnu osobu.
Posao U financijskom smislu, prilično ste smrznuti. Pazite na svaki nepotrošeni euro. Možda vam netko (ne)zasluženo naplati novčanu kaznu.
Zdravlje Više ne osjećate blokadu u sebi. Promijenili ste se u glavi. Kada mislite pozitivno, privlačite sretne stvari. Vaše zdravlje je sve bolje i bolje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
JAČANJE OBRANE /
Ministri obrane EU-a stižu u Bruxelles, glavna tema? Pomoć Ukrajini
PUCAO U NACIONALNU GARDU /
Otkriveni novi detalji o napadaču iz Washingtona: 'Svi vi koji znate nešto, doći ćemo po vas!'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 12. 2025.