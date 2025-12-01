FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Prvi ste na top listi najpoželjnijih. Vaše emocije su u procvatu. Ako niste zaljubljeni, možda se danas zagledate u jednu karizmatičnu osobu.   

Posao U financijskom smislu, prilično ste smrznuti. Pazite na svaki nepotrošeni euro. Možda vam netko (ne)zasluženo naplati novčanu kaznu.   

Zdravlje Više ne osjećate blokadu u sebi. Promijenili ste se u glavi. Kada mislite pozitivno, privlačite sretne stvari. Vaše zdravlje je sve bolje i bolje.    

Dnevni Horoskop škorpion

