Vodenjak

Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Niste u skladnoj ljubavnoj formi, i to se vidi po vašoj bezvoljnoj komunikaciji s drugima. Ako solirate, i na dalje ćete zadržati isti status.    

Posao Nešto biste promijenili kod sebe, ali niste sigurni što. Možda vas situacija (bitka za opstanak) natjera da aktivirate stare i zapostavljene talente.  

Zdravlje U introvertnoj ste fazi razvoja, ali i dalje normalno funkcionirate. Tjelesna težina? Slobodno prestanite unositi previše kalorija u organizam.  

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 12. 2025.