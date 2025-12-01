Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 12. 2025.

Ljubav Niste u skladnoj ljubavnoj formi, i to se vidi po vašoj bezvoljnoj komunikaciji s drugima. Ako solirate, i na dalje ćete zadržati isti status.

Posao Nešto biste promijenili kod sebe, ali niste sigurni što. Možda vas situacija (bitka za opstanak) natjera da aktivirate stare i zapostavljene talente.

Zdravlje U introvertnoj ste fazi razvoja, ali i dalje normalno funkcionirate. Tjelesna težina? Slobodno prestanite unositi previše kalorija u organizam.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn