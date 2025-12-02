Dnevni horoskop, Blizanci, 02. 12. 2025.

Ljubav Vaše emocije osciliraju. Najprije se s njim ili s njom mazite, pa se krenete svađati, i onda opet sve ispočetka. Definitivno vam nije dosadno.

Posao Netko će vam iznenada ponuditi poslovnu suradnju, ali će vas zasmetati njegov ili njezin previše nestrpljiv i agresivan pristup stvarima.

Zdravlje Nervozni ste i razdražljivi. Razmišljate o bijegu od gužve, buke i stresnog življenja u cjelini. Izbjegavate kontakte s prenapornim osobama.

