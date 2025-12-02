Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 12. 2025.
Ljubav Vaš ljubavni život je kaotičan. Više ne znate što da mislite o njemu ili o njoj. Stalno vas laže i obmanjuje? Problem je u tome što ni vi niste zlato.
Posao Teško vam je definirati s čim se točno bavite. Ne plašite se poslovne i financijske krize. Imate neke skrivene račune za koje nitko drugi ne zna.
Zdravlje Situacija s vašim zdravljem nije idilična. Potreban vam je generalni pregled, da biste saznali što točno ne funkcionira. Obavite to bez straha.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'KRATKO ZADRMALO' /
Potres između Zagreba i Siska probudio neke građane: 'Čuo se i osjetio'
PREDIVNE BILJKE /
[KVIZ] Svi moraju prepoznati barem četiri žuta cvijeta sa slike
ZIMSKI SPECIJALITET /
Zdrava i hranjiva: Zobena kaša će biti još bolja s jednim dodatnim sastojkom
'OPELJEŠILA ME!' /
Blagdansko vrijeme je savršeno za prevarante: 'Misliš da pomažeš, a oni te opljačkaju!'
STIŽE TOPLIJI ZRAK /
Kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu: Evo što nas čeka do kraja tjedna
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 12. 2025.