Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 02. 12. 2025.
Ljubav Vaš ljubavni život je kaotičan. Više ne znate što da mislite o njemu ili o njoj. Stalno vas laže i obmanjuje? Problem je u tome što ni vi niste zlato.     

Posao Teško vam je definirati s čim se točno bavite. Ne plašite se poslovne i financijske krize. Imate neke skrivene račune za koje nitko drugi ne zna.    

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem nije idilična. Potreban vam je generalni pregled, da biste saznali što točno ne funkcionira. Obavite to bez straha.      

Horoskop
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 12. 2025.