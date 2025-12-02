Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 12. 2025.
Ljubav Emocionalno ste se u potpunosti razbudili. Vaš ljubavni život postaje zanimljiv. Imate čudne i neobične kriterije odabira partnera ili partnerice.
Posao Da biste ostvarili poslovni proboj, morate prekršiti neka moralna načela. Imati ili biti, što vam je važnije? To što odlučite, otkrit će vam tko ste.
Zdravlje Vaša fizička energija je izbalansirana. Iznova ste se vratili aktivnostima koje ste upražnjavali u prošlosti. Nije kasno za novi početak.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
