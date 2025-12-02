FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 02. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Sebi dopuštate sve i svašta, a partnera ili partnericu držite pod kontrolom. Ako ne činite druge ljude sretnim, niste na ispravnom putu.       

Posao Imate puno previše želja i zbog toga ste stalno razdražljivi. Vaši ogromni financijski prohtjevi, čine vas nezadovoljnim. Smanjite doživljaj.  

Zdravlje Ako se vaše srce pobuni, ozbiljno ćete se preplašiti za vlastito zdravlje. Srce je izvor života. Potrebno vam je emocionalno pročišćenje.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 02. 12. 2025.