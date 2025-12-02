Dnevni horoskop, Vaga, 02. 12. 2025.

Ljubav Sebi dopuštate sve i svašta, a partnera ili partnericu držite pod kontrolom. Ako ne činite druge ljude sretnim, niste na ispravnom putu.

Posao Imate puno previše želja i zbog toga ste stalno razdražljivi. Vaši ogromni financijski prohtjevi, čine vas nezadovoljnim. Smanjite doživljaj.

Zdravlje Ako se vaše srce pobuni, ozbiljno ćete se preplašiti za vlastito zdravlje. Srce je izvor života. Potrebno vam je emocionalno pročišćenje.

