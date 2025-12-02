FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 02. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Dosadno vam je u postojećoj vezi. Lutate uokolo u potrazi za strastvenim užitkom. Sanjate iskustva izvan uobičajenih. Sebi ste nevjerni.     

Posao Ako niste zaposleni, vjerojatno ćete doći u kontakt s osobom koja će vam pomoći da se zaposlite. Od vas se neće tražiti nikakva protuusluga.      

Zdravlje Niste stabilni i uravnoteženi. Drugi na vas lako utječu. Kroz život vas vodi strast, a ne razum. Imate problema s osjećajima odgovornosti.

Dnevni Horoskop Lav

