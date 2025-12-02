FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 02. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Postali ste nesigurni i suzdržani, i to upravo u trenutku u kojem biste trebali pokazati da vam je stalo do njega ili nje. Plašite se nepoznatog.     

Posao Majstorski se usavršavate, i to vas čini sretnim i zadovoljnim. Pronašli ste dodatni honorarni posao. I dalje vam najviše odgovara samostalni rad.    

Zdravlje Ignorirate zdravstvene probleme, i to nije mudro od vas. Stariju populaciju vašeg astrološkog znaka, mogle bi zadesiti tegobe s crijevima. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 12. 2025.