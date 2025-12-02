Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 12. 2025.
Ljubav Postali ste nesigurni i suzdržani, i to upravo u trenutku u kojem biste trebali pokazati da vam je stalo do njega ili nje. Plašite se nepoznatog.
Posao Majstorski se usavršavate, i to vas čini sretnim i zadovoljnim. Pronašli ste dodatni honorarni posao. I dalje vam najviše odgovara samostalni rad.
Zdravlje Ignorirate zdravstvene probleme, i to nije mudro od vas. Stariju populaciju vašeg astrološkog znaka, mogle bi zadesiti tegobe s crijevima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'KRATKO ZADRMALO' /
Potres između Zagreba i Siska probudio neke građane: 'Čuo se i osjetio'
PREDIVNE BILJKE /
[KVIZ] Svi moraju prepoznati barem četiri žuta cvijeta sa slike
ZIMSKI SPECIJALITET /
Zdrava i hranjiva: Zobena kaša će biti još bolja s jednim dodatnim sastojkom
'OPELJEŠILA ME!' /
Blagdansko vrijeme je savršeno za prevarante: 'Misliš da pomažeš, a oni te opljačkaju!'
STIŽE TOPLIJI ZRAK /
Kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu: Evo što nas čeka do kraja tjedna
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 12. 2025.