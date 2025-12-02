Dnevni horoskop, Djevica, 02. 12. 2025.

Ljubav Postali ste nesigurni i suzdržani, i to upravo u trenutku u kojem biste trebali pokazati da vam je stalo do njega ili nje. Plašite se nepoznatog.

Posao Majstorski se usavršavate, i to vas čini sretnim i zadovoljnim. Pronašli ste dodatni honorarni posao. I dalje vam najviše odgovara samostalni rad.

Zdravlje Ignorirate zdravstvene probleme, i to nije mudro od vas. Stariju populaciju vašeg astrološkog znaka, mogle bi zadesiti tegobe s crijevima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn