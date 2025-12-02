FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Netko iz vašeg prijateljskog kruga ljudi postaje vam zanimljiv i u ljubavnom smislu. Danas ili sutra učiniti ćete jako važan ljubavni korak.   

Posao Krasi vas velika pokretačka energija. Jako ste nestrpljivi. Želite što prije doći do opipljivih poslovnih rezultata. Vaše najbolje vrijeme tek dolazi.     

Zdravlje Vaše zdravlje se poboljšava. Ako imate kroničnih zdravstvenih problema, situacija će poprimiti mirniji tijek, i napokon ćete moći odahnuti.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 12. 2025.