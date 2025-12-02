Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 12. 2025.

Ljubav Netko iz vašeg prijateljskog kruga ljudi postaje vam zanimljiv i u ljubavnom smislu. Danas ili sutra učiniti ćete jako važan ljubavni korak.

Posao Krasi vas velika pokretačka energija. Jako ste nestrpljivi. Želite što prije doći do opipljivih poslovnih rezultata. Vaše najbolje vrijeme tek dolazi.

Zdravlje Vaše zdravlje se poboljšava. Ako imate kroničnih zdravstvenih problema, situacija će poprimiti mirniji tijek, i napokon ćete moći odahnuti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn