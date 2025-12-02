Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 02. 12. 2025.
Ljubav Nije vam jasno što želite. Problem je u vama, a ne u njemu ili u njoj. Napad je najbolja obrana? Pazite da ne uništite ono što ste dugo stvarali.
Posao Vaša volja je raspršena u raznim pravcima. Dok ne saznate kuda i kako dalje, budite od pomoći drugima. Ne možete dobivati, ako ne dajete.
Zdravlje Preplavili su vas destruktivni osjećaji. Nalazite se na početku nove faze depresije. Izlaz iz teške situacije pronaći ćete u umjetnosti ili u molitvi.
