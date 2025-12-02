FREEMAIL
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 12. 2025.
Ljubav U vama se sukobljavaju razni osjećaji. Ili vam je on(a) sve na svijetu, ili ste potpuno izgubili interes. Iskreno porazgovarajte sami sa sobom.   

Posao Ako obavljate uvijek isti sjedeći posao, dobro bi vam došla fizička aktivnost. Nećete pogriješiti ako opet započnete s jutarnjom tjelovježbom.    

Zdravlje Ne prestaju vas opsjedati frustracije. Bijes je vaš najveći unutarnji neprijatelj. Ispraznite se na pozitivan način, najbolje na sportskom terenu. 

