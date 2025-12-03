Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 12. 2025.
Ljubav Osjećate veliku potrebu za samodokazivanjem. Privlačni ste drugima. Smiješi vam se sreća u ljubavi. Ljubav kuca na vrata vašeg srca.
Posao Budi se vaš poduzetnički duh. Spremni ste za velika djela. Od onoga što ste zamislili, nećete lako odustati. Uspjeli ste pomiriti intelekt i emocije.
Zdravlje Izašli ste iz kriznog razdoblja, i vaša se zdravstvena situacija popravlja. Neki među vama imaju bolnih problema zbog kvarnih zuba.
